Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'vergi sistemi' ve 'OVP' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından vergi reformuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi ve daha dengeli hale getirilmesi diyelim” dedi. Yılmaz, 2026 yılında enflasyona ilişkin "perspektifimiz tek haneli enflasyon" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi reformuyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmaların yapılmasının beklendiğini söyleyerek “Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi ve daha dengeli hale getirilmesi diyelim” dedi.

Yılmaz, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eylül ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması beklenen Orta Vadeli Program'ı (OVP) hakkında bilgi veren Yılmaz, “Teknik boyutunu Strateji ve Bütçe Başkanlığımız yürütüyor. Sonuçlarını dinleyeceğiz, tartışacağız. Bu sene bir taraftan da istişareler yapıyoruz. Geçen OVP'lerden farklı olarak yeni bir döneme girdik çünkü yeni bir hükümet kuruldu. Deprem sonrası yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. OVP'yi 3 ayaklı düşünebilirsiniz; birincisi para politikasının genel çerçevesi var, detayları Merkez Bankası'nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları, bütçedeki rakamlar var. Orada bir de tabii üçüncü ayak yapısal dönüşümler, değişimler var" diye konuştu.

OVP'de hedeflenen yapısal dönüşümlerin “rekabet gücünü, verimliliği artırıcı, Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler ve dönüşümler” olduğunu savunan Yılmaz, “Mesela vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere; hukuk alanında, özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye, daha çok verimliliği, rekabet gücünü, ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişim. Gündelik değişim değil de daha köklü değişimlerden bahsediyoruz. Yapısal reform dediğimiz o” dedi.

“PERSPEKTİFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON”

Hükümet ve Merkez Bankası’nın programda enflasyona ilişkin beklentileri birlikte belirlediğini belirten Yılmaz, “Onu Merkez Bankası'yla ortak belirleriz. Hükümet ile Merkez Bankası, OVP'de enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu zaten. Dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. OVP'yi 2026 perspektifinde yapacağız, dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler olur; ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon" diye konuştu.

Yılmaz, vergi reformuna yönelik soru üzerine ise "Doğrudan vergilerin artırılıp, dolaylı vergilerin azalması hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin ortak talebi. Bunu ben de destekliyorum. Önünüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı ya da azalışı değil; vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi ve daha dengeli hale getirilmesi" diye konuştu.

“TARIM VE FİNANS KESİMİ İLE GÖRÜŞME VAR”

Yılmaz, OVP'nin eylülün ilk 10 günü kamuoyu ile paylaşılabileceğini dile getirerek, yapılacak olan görüşmelerin bir kısmının bittiğini, tarım ve finans kesimi ile görüşmelerin yapılacağını belirtti.

Finans kesimi ile cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde görüşme yapılacağını ifade eden Yılmaz, ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bir organizasyonun düzenleneceğini kaydetti.