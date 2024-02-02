Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Erkan'ın istifasına dair açıklama: "Şahsi neden affını isteyen..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, Erkan'ın "şahsi nedenlerle" istifa ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, Erkan'ın "şahsi nedenlerle" istifa ettiğini söyledi. Yılmaz, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."