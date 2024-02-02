Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Erkan'ın istifasına dair açıklama: "Şahsi neden affını isteyen..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, Erkan'ın "şahsi nedenlerle" istifa ettiğini söyledi.

Güncel
  • 02.02.2024 22:53
  • Giriş: 02.02.2024 22:53
  • Güncelleme: 02.02.2024 22:58
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Erkan'ın istifasına dair açıklama: "Şahsi neden affını isteyen..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, Erkan'ın "şahsi nedenlerle" istifa ettiğini söyledi. Yılmaz, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Mehmet Şimşekten Erkan açıklaması
Merkez Bankasına Hafize Gaye Erkanın yerine kim atanacak?
BirGün'e Abone Ol