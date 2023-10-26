Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alman Bakan Habeck'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin artırılması, yakın iletişim ve karşılıklı ziyaretlerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ile dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve müzakere sürecinin canlandırılması, vize kolaylığının sağlanması, Gümrük Birliğinin revizyonu konularında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiği üzerinde durulan görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.