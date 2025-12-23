Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Asgari ücret çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarı ve bin 270 lira olarak belirlenen devlet desteğinin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."