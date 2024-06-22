Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir’e ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte yarın Cezayir’e ziyaret gerçekleştirecek.

Cezayir temasları kapsamında Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı’nda Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından resmi törenle karşılanacak.

Yılmaz, DTİK tarafından düzenlenen İş Dünyası Buluşması programında ülkede faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.



Türkiye’nin onur konuğu olarak davet edildiği Cezayir Uluslararası Fuarı açılışına katılacak

Programının ikinci gününde Cezayir Şehitler Anıtı’na çelenk bırakarak Mücahit Müzesi’ni ziyaret edecek olan Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra, Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak davet edildiği Cezayir Uluslararası Fuarı açılışına katılacak olan Yılmaz, Cezayir ziyaretini tamamlayacak.