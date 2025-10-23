Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kelime oyunu: Faizin payı artarken azaldığını iddia etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Belirsizliklerin arttığı bir dönemde olunmasına rağmen Türkiye'nin, 2024 Haziran ayından itibaren başlattığı dezenflasyon sürecini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü öne süren Yılmaz, bu doğrultuda, 2025'te Türk Lirasında gözlenen görece istikrarlı seyrin, özellikle temel mal fiyatlarındaki gelişmeler aracılığıyla enflasyon görünümünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.

FAİZDE KELİME OYUNU

Mali disiplinin her zaman temel öncelikleri olduğunu iddia eden Yılmaz, "Bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik. 2002 yılında milli gelire oranla yüzde 14,3 olan faiz giderlerini oldukça düşük seviyelere indirdik. Nitekim 2026 yılı bütçesinde, faiz giderlerinin yüzde 3,5 seviyesinde olmasını öngörmekteyiz. Bununla birlikte 2026 yılı bütçemizin 29 milyar lira faiz dışı fazla vermesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Halbuki bütçede yaklaşık 2,7 trilyon ile toplam harcamalardaki payı yüzde 14,5'e ulaşan faiz giderleri rekor seviyeye ulaştı. Eylül ayında ise faiz giderlerindeki artış ise geçen yılın eylül ayına göre yüzde 82,1 artarak 1,6 trilyon liraya yükselmişti.