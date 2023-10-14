Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, EXPO 2023 açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EXPO organizasyonunun Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için önemli bir vesile olduğunu söyledi.



6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023’e kapılarını açtı. 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018’de Türkiye’ye kazandırılan EXPO 2023, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından vatandaşların ziyaretlerine açıldı.

Organizasyonun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Böylesi bir felaketten kısa bir süre sonra EXPO gibi uluslararası bir organizasyonun yapılabiliyor olması bölgedeki iyileşmenin ve canlanmanın bir göstergesidir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza, belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyemizin gayretleriyle gerçekleşen EXPO organizasyonu, o zor günlerden sonra, Kahramanmaraş’ın eskiden daha güçlü şekilde ayağa kalkması için önemli bir vesiledir. Küresel deneyim paylaşımına ve iş birliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden EXPO, gerçekleştiği bölgelere değer katmaktadır” dedi.



“Pek çok ülkeden katılım alarak birer kardeşlik ve kültür bayramına dönüşmüştür”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’de ilk olarak Antalya’da, ardından “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla Hatay’da gerçekleşen Botanik EXPO organizasyonuna bu kez de Kahramanmaraş’ta ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “Botanik EXPO daha önce düzenlendiği kentlerin sosyal hayatını canlandırırken bölgeye ve kentlere ekonomik katkılar sunmuştur. Pek çok ülkeden katılım alarak birer kardeşlik ve kültür bayramına dönüşmüştür. Botanik EXPO’nun bir kez daha ülkemizin ev sahipliğinde düzenleniyor olması, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyemizin 2018 yılında gösterdiği gayretlerin sonucudur. Bu vesileyle Onikişubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek ve tüm çalışma arkadaşlarını uluslararası alandaki azimli çalışmaları için tebrik ediyorum. “Doğa dostu şehir” temasının Kahramanmaraş’a ve ülkemize doğrusu çok yakıştığını düşünüyorum” diye konuştu.



“Bahçecilik ürünleri ihracatında küresel payımızı artırmak istiyoruz”

Açılışı gerçekleştirilen EXPO’nun ana temasını oluşturan bitkisel üretimde Türkiye’nin 2022 yılında 128 milyon tona ulaştığı ifade eden Yılmaz, “Bitkisel üretim değeri ise 2002-2021 döneminde 32 milyar lira seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl 306,4 milyar liraya yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretim miktarı 2022 yılında 1,36 milyon tonu aşmış durumdadır. Florasında 3 bin 500’den fazla endemik bitki türü bulunan ülkemiz, kesme çiçek, iç ve dış mekân bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda ihracat yapmaktadır. 12 ay boyunca süs bitkisi üretimi yapılabilen ülkemizde geçen yıl ihracat seviyesi 145 milyon dolardır. Bu rakama sera alanlarımızın yüzde 91’inde sebze, yüzde 8’inde meyve ve sadece yüzde 1’inde süs bitkileri yetiştirerek ulaştıysak ülkemizin asıl potansiyelini henüz harekete geçirmedik demektir. Biz elbette bu seviyeyi yeterli görmüyor, bahçecilik ürünleri ihracatında küresel payımızı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“EXPO sayesinde atıl durumda bulunan araziler yaşam alanına dönüştü”

EXPO projesinin Kahramanmaraş’a kattığı değeri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

“EXPO’nun ev sahibi kente temel katkısı, bu çerçevede yapılan yatırımların kalıcı olması ve sonrasında bölgeye hizmete devam etmesidir. EXPO sayesinde Kahramanmaraş’ta atıl durumda bulunan 789 bin metrekarelik arazi, donatılar ve yaşam alanına dönüşmüştür. Kristal Lagün Gölü, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşı, Nikah Sarayı, Amfi Tiyatro ve hobi evleri, uzun yıllar kente hizmet edecektir. Bu alan Kahramanmaraş ve özellikle Onikişubat halkı için bir cazibe vitrini olarak varlığını korumayı sürdürecektir. Ayrıca Botanik EXPO’ daki muhteşem projeler ve ağırlayacağı misafirler; bölge istihdamına ve ekonomisine sağlayacağı katkının yanında büyük acılar yaşayan Kahramanmaraşlı kardeşlerimize moral ve destek olacaktır.”