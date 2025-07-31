Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA: ÜYELERİMİZ NE DERSE YOLA ÖYLE DEVAM EDECEĞİZ

Külliye'deki görüşmenin ardından açıklama yapan Ergün Atalay, "Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz" dedi.

Kararı verecek olanların üyeler ve sendikalar olduğunu ifade eden Atalay, "Ben o karara uyacağım" diye konuştu. "Bizim arkadaşlarımız üyelerine gidecekler, sendikalarına gidecekler. Derlerse ki bir problem yok, biz de Çalışma Bakanlığı'na problem yok diyeceğiz. Problem varsa gelmiyoruz, yapmıyoruz diyeceğiz. Bir daha görüşme yok zaten" dedi. Atalay sürecin cumartesi netleşeceğine işaret etti.

Dört saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay şunları söyledi:

"Bu akşam bize bir teklif sundular. Bu verilen teklifi sendika başkanlarımızın hepsi bekliyor. Bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Ben aynı yerde duruyorum. Sendika başkanlarına diyeceğim 'gidin üyelerinize, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razıysa memnunsa, buraya bildirin en geç cumartesi günü. Biz de Bakanlığa bildirelim' diyeceğiz.

Şimdi ben arkadaşlara önce bir anlatayım. 16.11'i aştık ama 16.57'yi bulmadık. Ona yakın bir rakam. Ama nedir arkadaşlar bir görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ne ben bir yere imza atarım... Ben milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. Sendikalar karar verecek, üyeler işçiler karar verecek. İşçi razıysa bir problem yok, razı değilse yokuz deyip çıkacağız işin içinden. Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz."

"YÜZDE YÜZ OLUMLU BİR TEKLİF DEĞİL"

Atalay hükümetin son teklifini kamuoyuna açıklamazken değerlendirmesi ise "Yüzde yüz olumlu bir teklif değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Kararı verecek olan sendikalar, işçi. Onlar karar verecek ben de onların kararına uyacağım" şeklinde oldu.

Atalay ayrıca karar verme sürecinin ne kadar süreciğine dair ise "Cumartesi gününe kadar sırtı karnı olur. Ya olmaz ya olacak" dedi.