Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan Tahran’a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi’nin cenaze törenine katılmak için Tahran’a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi’nin cenaze töreni için Tahran’a gitti.

Yılmaz ve Fidan, saat 11.40’ta uçakla yola çıktı.

Kazada hayatını kaybedenler için Tahran’da İran Uluslararası Konferans Merkezi Velencek’te düzenlenecek merasimde taziyeler, Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edilecek.

İran’da 19 Mayıs’ta meydana gelen helikopter kazasında Reisi ve Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.