Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni vergi artışı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı olmayacağını açıklarken kur korumalı mevduatın sona ermesinin ise şimdilik gündemde olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı olmayacağını söyledi. Kur korumalı mevduatın (KKM) sona ermesinin şimdilik gündemde olmadığını belirten Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ihracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar olmak üzere 11,5 milyar dolar geleceğini bildirdi.

"VERGİ ARTIŞI YIL SONUNA KADAR YOK"

Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını kaydetti. Dövizdeki artış için "Kur reel bir zemine gelmiş oldu" diyen Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin de şimdilik gündemde olmadığını kaydetti.

Enflasyonun beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyen Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin bunun bir nedeni olduğunu öne sürerek, "Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu" dedi. Yılmaz, döviz kurundaki artışlar için ise, "Nominal kur ve reel kur denen bir şey var. Nominal kur uzun süre artmadı. Enflasyonun arttığı ortamda kur artmadı ve TL değer kazandı. Bugün geldiğimiz noktada reel kurun enflasyonun etkisini ortaya koyduğu bir dönem oldu" diye konuştu.

Yılmaz'ın NTV'deki konuşmasından satır başlıkları şöyle:

"Para politikasında yapmamız gereken reformlar var. Ekonomi sadece finanstan ibare değil. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, yatırımları sürdürmemiz gerekli. Orta vadeli programda ekonomiye ilişkin emeği temsil eden kişiler olarak neler öneriyorlar, bunu dinleyeceğiz. Tüm toplantılarla orta vadeli programı netleştireceğiz. Farklı sektörlerden toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istiyoruz.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME HEDEFİMİZ VAR"

Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi. Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem etkisi hariç, AB standartlarında bir bütçe açığı tutturmak istiyoruz. Para politikası çerçevesinde baktığımızda 2026'da faiz ve enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Enflasyon sadece para politikasının da konusu değil. Yapısal reformlarımız da yer alacak.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNDE CİDDİ BİR KAYNAK OLUŞTU"

İhracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar gelecek, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma doğrultusunda. Hazine gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz. Suudi Arabistan ile tarihimizin en yüksek savunma sanayii anlaşması gerçekleştirildi. En önemlisi BAE ile yapılan ve somutlaştırılmış olan anlaşma. Enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemden geçtik. Körfez ülkelerinde ciddi bir kaynak oluştu. Bu kaynakları dünyanın farklı ülkelerinde değerlendirme niyetindeler. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişi ve doğrudan yatırım konusunda avantaj sağlayacak.

"KAMUDA FEDAKARLIK YAPILACAK"

11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi. Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamuda fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.

Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.

"TL DEĞER KAZANDI"

Nominal kur ve reel kur denen bir şey var. Nominal kur uzun süre artmadı. Enflasyonun arttığı ortamda kur artmadı ve TL değer kazandı. Bugün geldiğimiz noktada reel kurun enflasyonun etkisini ortaya koyduğu bir dönem oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlenme beklenmemektedir. Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir. Aldığımız tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır.

"KMK'NİN TAMAMINI MERKEZ BANKASI YÖNETECEK"

Kur korumalı mevduat kurun aşırı istikrarsızlaştığı dönemde devreye girdi. Tabiatı itibarıyla geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil. Şu anda böyle bir gündemimiz yok. KKM'nin tamamını Merkez Bankası yönetecek. Bütünlük içerisinde süreç yönetilmiş olacak. KKM'nin amacı kur istikrarını korumak. Bütçedeki ön görülebilirliği de artırmış olacak. Bundan sonraki süreci Merkez Bankamız daha etkili bir şekilde yönetecektir"