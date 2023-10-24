Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 'emeklilik yaşı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12’nci Kalkınma Planı görüşmeleri kapsamında katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ikinci bölüm görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'emeklilik yaşı yükselecek mi?' sorusuna cevap verdi.

Yılmaz "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir haraketlilik beklemiyoruz. Bununla ilgili bir hedefimiz yok. Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" diye konuştu.

Yılmaz açıklamasında, "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir haraketlilik beklemiyoruz. Bununla ilgili bir hedefimiz yok. Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Uzun vadeli perspektifler, çok detaylı dokümanlar olmaz. Daha çok geleceğe dönük yol gösterici, ışık tutucu dokümanlardır. Bunlar da daha çok dünyadaki küresel eğilimler dikkate alınarak bir çerçeve çizilir ve çok makro birtakım hedefler ve iddialar ortaya konur. Bu çerçevede bir hazırlık yapılmış ve mevcut dokümana derç edilmiştir” diye konuştu.

Bunun arkasında birtakım model çalışmaları yapıldığına söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti: “Temel varsayım şu: İlk dönemlerde daha hızlı bir büyüme, giderek olgunlaştıkça bu büyüme hızının gelişmiş ülkelere benzer bir şekilde biraz daha yavaşlaması şeklinde bir varsayım var bu rakamların arkasında.”