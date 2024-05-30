"Cumhurbaşkanına hakaret" davası: Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıkıyor
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından yarın hakim karşısına çıkacak. Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla açılan dosyaların birleştirilmesiyle oluşan davanın duruşmasına katılacak.
Demirtaş'ın yargılandığı dava yarın saat 10.00'da Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Demirtaş, duruşmaya SEGBİS yoluyla katılacak.
Selahattin Demirtaş, son olarak Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası almıştı.