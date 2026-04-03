"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla bir ay cezaevinde tutulan 16 yaşındaki çocuğa tüm suçlamalardan beraat

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 26 gün cezaevinde yatan 16 yaşındaki çocuk hakkında açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" davalarında mahkeme beraat kararı verdi.

İstanbul'da 8 Temmuz 2025'te sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, savcılık sorgusunun ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, "kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçesiyle çocuğun tutuklanmasına karar verdi. Avukatların itirazı üzerine 16 yaşındaki çocuk 26 gün sonra tahliye edilmişti.

16 yaşındaki çocuk hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki dava açıldı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada çocuk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Çocuğun sosyal medya paylaşımının hedefinin doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşkanı olmadığını belirten avukat Kardelen Ateşçi, "'Kimi örnek alıyor?' sorusunun yanıtı ile bu durum ortadadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uyarınca müvekkil çocuğun, bir an için Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demiş olsa dahi, ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin bir kararında 'faşist diktatör' ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında sayılmıştır. Müvekkilin çocuk olması ve gelişim aşamasında bulunması nedeniyle hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, suça sürüklenen çocuk hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan beraatine karar verdi ve istinafın beraat kararını onadığı öğrenildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETME" SUÇUNDAN DA BERAAT

Öte yandan, 16 yaşındaki SSÇ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada avukat Özge Durdu, müvekkilinin X hesabından yapılan paylaşım ve yorumlarda isnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığını, şiddet çağrısı içermediğini ve somut tehlike bulunmadığını belirtti.

Avukat Durdu, benzer Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yaparak paylaşımların suç unsuru taşımadığını, müvekkilin çocuk olduğunu, bir ay tutuklu kaldığını ve bu sürecin psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu ifade ederek beraat talep etti.

Aynı mahkeme, çocuk hakkında yine beraat kararı verdi.