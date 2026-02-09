'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 5 sene hapsi istenen Kabaş'tan açıklama: İsmi yok, ima bile yok...

Hakkında 5 sene hapis cezası istenen gazeteci Sedef Kabaş, açıklama yaptı. Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ceza almasına karşın yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı ifadesinin, Cumhurbaşkanının isminin ve soy isminin yanı sıra ima bile olmadığını söyledi. Kabaş, "Artık özgür olmadığımızı söyleme özgürlüğümüz bile yok!" ifadelerini kullandı.

Hakkında 5 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin haberin postunu alıntılayan Kabaş, şunları ifade etti:

"İronik olan şu:

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile gıyabımda 5 yıl hapis istedikleri tweetlerde Cumhurbaşkanı yok, ismi yok, soy ismi yok, iması yok…

Yok, yok, yok!

Daha ne diyeyim🤦🏻‍♀️

Artık özgür olmadığımızı söyleme özgürlüğümüz bile yok!"

Kabaş iletisine çok sayıda gazeteci ve kurumu da etiketledi.