Cumhurbaşkanına TSK'de rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisinin de yer aldığı kanun teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINA DÜŞEN BELEDİYELER KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Belediye Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin dosya o ilin valisi tarafından kendi görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 binin üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Meskun sahası bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

"Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması" sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL BARINMA HİZMERİ VEREN KURUMLAR

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİNE ATAMA

Kanun teklifiyle, Yükseköğretim Kanunu'nda da düzenlemelere gidiliyor. Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni aday seçimleri iki hafta içinde gerçekleştirilmezse, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından üye seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri sürecek.

SENDİKA VE KONFEDERASYONLAR, DERNEK VE VAKIFLARA AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPABİLECEK

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılacak düzenlemeye göre, sendika ile konfederasyonlar, yangın, su baskını, deprem gibi doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilecek.