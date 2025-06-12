Cumhurbaşkanına TSK’de rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisinin de yer aldığı kanun teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanına TSK’da rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisinin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "TSK'ye ilişkin madde bizim ordumuzun genetiğiyle oynayan bir madde. Yüzlerce yıllık ordu geleneğimize aykırı bir madde. Bu bir devre ile diğer devre arasında zaman bakımından adaletsizlikler ve kayırma duygusu yaratacak bir madde. Bu düzenlemeyle kimin veya kimlerin önünü açma niyetindesiniz, derdiniz nedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Sözlerine KRT TV'de aylardır maaşını alamayan gazeteciler ile başlayan Yeni Yol Grubu Başkanvekili Özdağ, şunları söyledi:

"Bu televizyonda üç aydır maaşlarını alamıyorlar. Buradan sahiplerine sesleniyoruz; bu mağduriyetin giderilmesi lazım. İnsanlar evine ekmek götürecekler. Bir diğer televizyon da Halk TV. Bugün Türkiye'deki görsel medyanın yüzde 90'ı iktidarı destekliyor. Yazılı medyanın ise yüzde 94'ü. Geriye yüzde 10 kalıyor iktidarı desteklemeyen. Bunlarla ilgili de çeşitli operasyonlar yapılıyor. Buranın sahibi Cafer Mahiroğlu bu işlere tevessül edecek birisi değil. Bir şahıs cezaevinden çıkmak için ifade veriyor. Bununla ilişkili olarak da bir yakalama kararı çıkartıldı. Burada yine bir televizyonun susturulması mı amaçlanıyor? Eğer iktidar bunu düşünüyorsa bilsin ki siyasi mühendisliklerle uğraşmasın. Bunlarla uğraşacağına Türkiye'deki işsizlikle uğraşsın.

Bir diğer husus ise Türkiye'de yargının durumudur. Yargı, belediyelerde operasyonlar yapıyor. Bir temiz eller operasyonuna ihtiyacımız var ama burada bir çifte standartla karşı karşıyayız. Bazı yargı organları bazı yerlerde operasyonlar yapıyorlar ama bunları şeffaf yapsınlar. Türkiye'deki hukuk devletine yakışır tarzda yapsınlar. Türkiye'de bazı belediyelerde operasyonlar yapılmadı. Mesala 8 belediye başkanına neden operasyon yapılmadı zamanında, 17-25 Aralık'ta neden bakanlara operasyon yapılmadı? Kendileri kocasının şirketinden dezenfektan alanlara niye operasyon yapılmadı? Eğer o günlerde gereği yapılsaydı bugün Türkiye'de yapılan operasyonlara da kimse sesini çıkarmazdı."

"SİZ DARBECİLERDEN DAHA FAZLA DARBECİSİNİZ"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise şunları söyledi:

"TSK'ya ilişkin değiştirilen maddelerde bir keyfilik var. Cumhurbaşkanına süresiz bir şekilde uzatma ya da kısaltma yetkisi veriliyor. Bu anayasaya çok net bir şekilde aykırı, TSK'nın geleneklerine aykırı. Bu, orduyu siyasallaştırmaktan başka bir işe yaramayacak. 15 Temmuz bir gerekçe olamaz, üzerinden 10 yıl geçmiş. Daha önce hiçbir cumhurbaşkanı bu yetkiyi istememiş.

Yüksek Öğretim Kurumu genel kurulunda ise 21 üye var. Bunun 7 tanesini geçmiş sistemde tarafsız cumhurbaşkanı atıyormuş. 7 tanesini Bakanlar Kurulu, 7 tanesini de üniversiteler arası kurul atıyor. Bize getirdikleri maddede 14 tanesini cumhurbaşkanı atıyor, 7 tanesini üniversiteler arası kurul atıyor ama kurulun bütün üyelerini de cumhurbaşkanı belirliyor. Yani 'darbeci' dediğiniz anayasa döneminde dahi siyasal iktidarın yetkisi 7 ile sınırlıyken şimdi 21 tanesinin de yürütmenin atadığı bir sistemi kabul etmek mümkün değil. O zaman şunu sormak lazım; siz bu kafayla mı darbe anayasasından sivil anayasaya geçeceksiniz? Siz darbecilerden daha fazla darbecisiniz. Darbecilerden daha otoritersiniz, antidemokratiksiniz."

"DEVLETİN SENDİKALAŞMADAN KORKMASI ANLAŞILIR DEĞİL"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise şu ifadelere yer verdi:

"Kanun teklifinin önemli maddeleri arasında yerel yönetime ilişkin düzenlemeler de bulunmakta. Hangi şartlarda belediyelerin kurulacağıyla, belediyelerin ve köylerin tüzel kişiliğinin hangi durumda kaldırılabileceğine ilişkin maddeler yer almakta. Anayasa bunun kanunla yapılabileceğini belirtse de siyasi iktidarın bunu cumhurbaşkanı kararıyla yapmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Bunun en doğal sonucu olarak toplumun kritik karar alma süreçlerine dahil edilmediğini de görüyoruz. Oysa yaşayıp görerek çok net anladık ki devlet içinde toplumu küçültmek demek demokrasiyi ve özgürlükleri de ortadan kaldırmak demektir.

Kayyum uygulamasına en kısa süre içerisinde son verilmelidir. Kanun teklifinde kamu çalışanların sendikal hakları da engellenmek isteniyor. Kapitalist anlayışın sendikadan korkması anlaşılır bir durum ama asıl gücünü toplumdan alan devletin; emekçinin örgütlenerek haklarını aramasının karşısına dikilmesi bizler açısından anlaşılır bir durum değildir."

"REKTÖRLER İKTİDAR PARTİSİNİN İL BAŞKANI GİBİ HAREKET EDER DURUMDA"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şunları söyledi:

"Getirilen düzenlemelere baktığımızda yine ucu açık yetkiler cumhurbaşkanına verilmeye çalışılıyor. Ülkemizin en önemli kurumlarından olan TSK'nin belki de en önemli disipliner kuralı olan terfi sistemi getirilen bu düzenleme ile iptal edilmekte. Cumhurbaşkanına ucu açık yetkiyle rütbelilerin bekleme süreleri keyfi bir süre ile belirlenecek. İşte bu düzenlemeler askeriyenin disiplinini bozacak düzenlemelerdir. Bundan vazgeçilmelidir. Eğer böyle bir uygulama kabul edilirse siyasi irade, askeriyedeki terfi sistemini yok edecek böylelikle de orada disiplin alt üst olacak.

Cumhurbaşkanı Kararnamesinden önce üniversite rektörleri üniversitede öğretim üyeleri tarafından yapılan seçimle ilk 6 sıradaki rektör adayı YÖK'e bildirilir YÖK'te ilk 3 adayı cumhurbaşkanlığına bildirirdi. Şimdi ise direkt cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Günümüzde belki rektör seçilme şartlarını bile taşımayan rektörler atanmakta. Bu rektörler artık sadece cumhurbaşkanının rektörü olarak davranıyor. Rektörler artık üniversitenin eğitiminin kalitesi için değil, cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getiren iktidar partisinin il başkanı gibi hareket eder duruma geldi."

"YÜZLERCE YILLIK ORDU GELENEĞİMİZE AYKIRI BİR MADDE"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise şu ifadelere yer verdi:

"TSK'ya ilişkin madde bizim ordumuzun genetiğiyle oynayan bir madde. Yüzlerce yıllık ordu geleneğimize aykırı bir madde. Bu bir devre ile diğer devre arasında zaman bakımından adaletsizlikler ve kayırma duygusu yaratacak bir madde. Bu bekleme süreleri belli bir tecrübeyle oluşturulmuş. Hep belli bir bilgi ve birikimi gerektiren konular. Ama bu maddeyle cumhurbaşkanı isterse bir grubu atlatarak ilerletecek bir grubu da süresiz şekilde bekletebilecek. Bu başlı başına liyakatsizlik. Bilgi ve tecrübenin hiçe sayıldığı tamamen adam kayırmacı bir yaklaşımla düzenlenmiş. Bu düzenleme bize Genelkurmay Başkanının yaşını uzatma düzenlemesini hatırlatıyor. O zaman da karşı çıktık, 'kimin için çıkarıyorsunuz' dedik. 'Kimse için yapmıyoruz genel ihtiyaç' denildi. Sonra ortaya çıktı ki bu tamamen Yaşar Güler'in süresini uzatmak için yapılmış. Şimdi yine soruyoruz; bu düzenlemeyle kimin veya kimlerin önünü açma niyetindesiniz, derdiniz nedir?"