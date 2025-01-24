Cumhurbaşkanı’ndan Baş’a tazminat davası

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Baş, yaptığı açıklamada, "Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen BTP lideri Baş, Erdoğan’ın açtığı tazminat davasını sosyal medya hesabından duyurdu. Baş, "Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış" dedi.