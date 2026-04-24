“Cumhurbaşkanını seviyoruz” demişti: Erokspor’un kayrıldığını söyleyen futbolcuya para cezası

Trendyol 1. Lig’in 36. hafta karşılaşmasında pazar günü Esenler Erokspor, sahasında Keçiörengücü’nü ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Keçiörengücü kaptanı İbrahim Akdağ, Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF, “sportmenliğe aykırı hareket” olan 36. madde ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik hareket” olan 38. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti.

NE DEMİŞTİ?

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İbrahim Akdağ, hakem kararlarını sert şekilde eleştirdi ve Esenler Erokspor’un kayrıldığını öne sürdü.

Akdağ, “Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın olan bizdik. Futbolu konuşmak istemiyorum” diyerek sözlerine başladı.

“Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı, onu seviyoruz. Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız” diyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen sahada kayırma olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Verilmeyen bir penaltıya dikkat çeken Akdağ, “İlk maçta neler olduğunu herkes gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki kritik maçımız var, ceza almak istemiyorum” dedi.

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” sözünü hatırlatan Akdağ, “Bu yüzden konuşuyorum. Kimseden korkmuyorum, sadece Allah’tan korkarım” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda ligde adalet olmadığını savunan Akdağ, “Lig gerçekçi değil. Maçlar nasıl istenirse o şekilde bitiriliyor” diyerek sözlerini tamamladı.