Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi: Parti programımız hazır, şimdi sıra hükümet programında

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçimi için yürütülen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu vizyonunda her gün büyüyen kadromuzla aşacak, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız" dendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"Parti programımız hazır, şimdi sıra Hükümet programında. Kadromuz hazır, şimdi sıra iktidarda. Adayımız belli şimdi sıra büyük reform hamlemizi hayata geçireceğimiz günlerde. Bu zor günleri Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu vizyonunda her gün büyüyen kadromuzla aşacak, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız."