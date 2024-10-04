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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanadı.

Güncel
  • 04.10.2024 01:03
  • Giriş: 04.10.2024 01:03
  • Güncelleme: 04.10.2024 01:05
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı.

Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.

Karaloğlu’nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

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