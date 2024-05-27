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Cumhurbaşkanlığı için iki isim adaylığını açıkladı

Dünya
  • 27.05.2024 06:00
  • Giriş: 27.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 27.05.2024 08:16
Cumhurbaşkanlığı için iki isim adaylığını açıkladı
Mesud Pezeşkiyan, Said Celili

Dış Haberler

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölümü nedeniyle 28 Haziran’da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar belli oluyor. Seçimde adaylık başvurusu yapacağını açıklayan ilk isim, reformist kanadın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan oldu. Pezeşkiyan’ın ardından muhafazakâr kanattan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili adaylığını açıkladı.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan’ın, 2021’deki cumhurbaşkanı seçiminde Reisi’ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilirken Celili aynı seçimden Reisi’nin lehine çekilmişti. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran’ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü.

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