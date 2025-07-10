Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun'dan devralan Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun'dan devralan Burhanettin Duran, yaptığı konuşmada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Emeklerinden dolayı Fahrettin Altun'a teşekkür eden Duran, görevi Altun'dan devralmanın kendisi için apayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçtiği çok kritik dönemlerde hem duygu hem fikir birlikteliği açısından Altun ile çok şey paylaştıklarını" belirten Duran, "Akademiden düşünce kuruluşuna, devlet kurumlarına kadar bulunduğumuz görevlerde hem dostluğumuzu hem bu Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmaları birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün kendisinden bu görevi devralmak nasip oldu. 7 yıl boyunca bu kurumun kurucu başkanı olarak çok hizmet etti. Standartları, çıtayı yükseğe koydu" şeklinde konuştu.

ALTUN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atanan Fahrettin Altun ise 7 yıl önce kendisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini tevdi eden Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Altun, şunları kaydetti: "İçinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda hakikat mücadelesi veren hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren sizlere medya mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. 7 yıllık çalışma hayatımız süresince medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için çok ciddi gayret sarf ettik. Hakikat nöbetine olan inancımız dolayısıyla bunu yaptık. Diğer taraftan Anadolu Ajansının, TRT'nin, Basın İlan Kurumunun çok kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle de çok yakın ilişki ve işbirliği içerisinde çalıştık. Onlar da Türkiye İletişim Modeli'nin inşası noktasında çok önemli çalışmalar yaptılar. Son olarak tabii ki aileme, eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. 7 yıllık süre zarfında onları çok ihmal ettim."