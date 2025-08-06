Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

DURAN DA DÜN KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da platforma dün katıldığını duyurmuş ve "Geleceği inşa ederken, bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız" demişti.

Selçuk Bayraktar, 25 Temmuz Cuma günü “yerli ve milli sosyal medya platformu” Next Sosyal’in kullanıma açıldığını duyurmuştu.