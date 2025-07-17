Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik sözlerimiz dışarıda kandan ve çatışmadan beslenenleri, içeride tek parti faşizminden beslenenleri tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar duyduk ki, bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet ne de ümmet kelimesinden bir haberler. İkisini ayrı şeyler sanacak kadar da kopuk durumdalar. Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcahamam'daki konuşmamızdan değil LGS tartışmalarında da gördük. Sınavda başarı sayısındaki artış nedeniyle söylenmedik söz bırakmadılar. Burada da İmam hatip liselerini hedef aldılar. Bir İmam Hatip Lisesi'mizi açtığı pankart sebebiyle hedef gösterdiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim için olmazsa olmazdır. Hiçbir evladımızın emeğinin heba edilmesine izin vermeyiz. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen ülke niteliğindedir."

FETÖ İLE MÜCADELEDE 155 BİN KİŞİNİN KAMU İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Salı günü tarihimize altın harflerle yazılan muhteşem bir kıyamın 9. sene-i devriyesiydi. FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü tekrardan idrak ettik. 15 Temmuz şehitleri ile birlikte vatanımıza sahip çıkarken şehit olan tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür diyen, öleceksek bir kere ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri her zaman anacağız. 15 Temmuz'a tiyatro diyen çamur atmaya çalışanları da hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Örgütle mücadelemiz bugün hala sürüyor. Toplam 155 bin kişinin kamuyla ilişkisi kesildi. Bunlardan 28 bini görevlerine iade edildi. 1634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1980 darbesiyle, 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırmış, bu sayede devlete sızmayı başarmışlardır. Gerek 17-25 darbe girişiminin aktörlerine gerekse 15 Temmuz darbe girişiminin aktörlerine baktığımızda bunu rahatça görebiliyoruz. İmam Hatiplerin kapatılması gibi konularda da FETÖ'ye yer açma çabaları vardır. FETÖ'nün MİT krizinde, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yapılmaya çalışanlar kapsamında daha çok anlam kazanmakta, FETÖ'nün içimize sokulmaya çalışılmış Truva atı olduğunu göstermiştir. Mücadele henüz bitmiş değildir, örgütün kökünü kurutana kadar suçlu masum ayrımını yaparak mücadelemize devam edeceğiz."

"CANAVAR BİR AN ÖNCE DURDURULMALI"

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEMEL POLİTİKAMIZDIR"

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün, üniter yapısının korunması bizim devlet politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, özellikle kuzeyi ile güneyi arasında koridor açmaya çalışanlar başaramayacaklardır. İsrail ipiyle kuyuya inenler hata yaptıklarını çok geç de olsa anlayacakladır. Suriye'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir, evellallah onlarında siyonistlerin masasında meze olmalarına izin vermeyeceğiz. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. İstikrarlı Suriye bölgede de istikrardır. Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi anbean takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"BÖLGEMİZDE SADECE BARIŞ İSTİYORUZ"

Zulümle bir şeyler başarmak isteyenler şunu unutmasın, onlar bu topraklarda yolcu biz kalıcıyız. Harim-i ismetimize kim göz diktiyse, hevesleri kursaklarında kaldı. Bugünün zalimleri, geçmişteki zalimlerin sonlarına barak ibret alsınlar. Biz kimseye düşmanca yaklaşmıyoruz, kimsenin hakkına, egemenliğine el uzatmıyoruz. Sadece barış istiyoruz. Bölgemizde barış ve istikrar istiyoruz. Dış politikamızda menfaatlerimizi gözettiğimiz kadar, kardeşlik hukukunu da gözetmeye devam edeceğiz.

MEMURLAR İÇİN DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

Bugünkü kabine toplantısında Aile Yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

"20 BİN PERSONEL ALINACAK"

Adalet Bakanlığı'nda Zabıt katibi personeli ve diğer birimlerde yer almak üzere 20 bin personel alımı yapıyoruz."