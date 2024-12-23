Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 kritik başlıkla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantının kritik iki başlığını, "yeni asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler" oluştururuyor.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunum yapması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan göçmenler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın toplantı sonrasında konuşma yapması bekleniyor.