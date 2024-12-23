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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 kritik başlıkla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturuyor.

Siyaset
  • 23.12.2024 15:59
  • Giriş: 23.12.2024 15:59
  • Güncelleme: 23.12.2024 16:04
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 kritik başlıkla toplandı
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantının kritik iki başlığını, "yeni asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler" oluştururuyor.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunum yapması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan göçmenler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın toplantı sonrasında konuşma yapması bekleniyor.

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