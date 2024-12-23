Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 kritik başlıkla toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturuyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.
Toplantının kritik iki başlığını, "yeni asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler" oluştururuyor.
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunum yapması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan göçmenler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın toplantı sonrasında konuşma yapması bekleniyor.