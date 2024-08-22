Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.

Kabine toplantısına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2024

GÜNDEMDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim de değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak.