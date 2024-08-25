Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Ahlat'ta toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos'ta (bugün) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.

Kabine 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

Toplantının gündeminde m çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Kabine’de, ekonomideki gelişmeler ve Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Ortadoğu’da artan gerilim de değerlendirilecek.