Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları olması bekleniyor.

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Fotoğraf: AA