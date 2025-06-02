Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, 10. Yargı Paketi, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Saat 14.00'de 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katılacak olan Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, PKK'nin fesih kararı, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER
Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.
Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.