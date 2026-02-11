Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti | Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi? (Tam Liste)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sürpriz yaşandı. Peki kabine değişikliği oldu mu, hangi bakanlar değişti? Yeni Adalet Bakanı kim oldu? İçişleri Bakanlığına kim atandı? Tüm yanıtlar ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi güncel tam listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 11.02.2026 00:39
  • Giriş: 11.02.2026 00:39
  • Güncelleme: 11.02.2026 00:41
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti | Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi? (Tam Liste)
Foto: AA

Ankara kulislerinin merakla takip ettiği kabine revizyonu, 11 Şubat 2026 Çarşamba gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netleşti. Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koltuklarında görev değişimi yaşandı. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti haberinin detayları ne, hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

Karara göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi getirildi. 67. Türkiye Hükûmeti kapsamında güncellenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belli oldu.

SON DAKİKA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ: HANGİ BAKANLIKTA KİM GÖREVE GELDİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda iki kritik bakanlıkta isim değişikliği yapıldı. Böylece kamuoyunda en çok aranan soruların başında gelen “Kabine değişti mi?”, “Hangi bakan değişti?” ve “Yeni bakanlar kim oldu?” soruları yanıt bulmuş oldu.

Değişen Bakanlıklar

  • Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek
  • İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ (GÜNCEL) | 67. TÜRKİYE HÜKÛMETİ

“Yeni kabine tam liste” güncel olarak şöyle oldu:

PortföyGörevliGörev Süresi
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan3 Haziran 2023 – görevde
Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet Yılmaz4 Haziran 2023 – görevde
Adalet BakanıAkın Gürlek11 Şubat 2026 – görevde
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMahinur Özdemir Göktaş4 Haziran 2023 – görevde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat Işıkhan4 Haziran 2023 – görevde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurum2 Temmuz 2024 – görevde
Dışişleri BakanıHakan Fidan4 Haziran 2023 – görevde
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar4 Haziran 2023 – görevde
Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak4 Haziran 2023 – görevde
Hazine ve Maliye BakanıMehmet Şimşek4 Haziran 2023 – görevde
İçişleri BakanıMustafa Çiftçi11 Şubat 2026 – görevde
Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri Ersoy4 Haziran 2023 – görevde
Millî Eğitim BakanıYusuf Tekin4 Haziran 2023 – görevde
Millî Savunma BakanıYaşar Güler4 Haziran 2023 – görevde
Sağlık BakanıKemal Memişoğlu2 Temmuz 2024 – görevde
Sanayi ve Teknoloji BakanıMehmet Fatih Kacır4 Haziran 2023 – görevde
Tarım ve Orman Bakanıİbrahim Yumaklı4 Haziran 2023 – görevde
Ticaret BakanıÖmer Bolat4 Haziran 2023 – görevde
Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu4 Haziran 2023 – görevde

KABİNE REVİZYONU NE ANLAMA GELİYOR?

Kabinedeki bu değişiklik, özellikle Adalet Bakanı kim oldu ve İçişleri Bakanı kim oldu aramalarını hızlandırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından vatandaşlar, güncel listenin tamamını tek sayfada görmek istiyor. Bu nedenle “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti” başlığı, günün en çok takip edilen gündem maddeleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti mi?

Evet. 11 Şubat 2026 Çarşamba gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iki bakanlıkta görev değişimi yapıldı.

Adalet Bakanı kim oldu?

Adalet Bakanlığına Akın Gürlek getirildi. Yılmaz Tunç’un yerine atama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı kim oldu?

İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi getirildi. Ali Yerlikaya’nın yerine atama yapıldığı belirtildi.

Kabine değişikliği hangi tarihte Resmi Gazete’de yayımlandı?

Karar, 11 Şubat 2026 Çarşamba gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son dakika kabine gelişmesine göre Adalet Bakanlığına Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı. 11 Şubat 2026 Çarşamba gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi güncellendi.

BirGün'e Abone Ol