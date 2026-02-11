Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti | Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi? (Tam Liste)

Ankara kulislerinin merakla takip ettiği kabine revizyonu, 11 Şubat 2026 Çarşamba gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netleşti. Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koltuklarında görev değişimi yaşandı. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti haberinin detayları ne, hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

Karara göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi getirildi. 67. Türkiye Hükûmeti kapsamında güncellenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belli oldu.

SON DAKİKA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ: HANGİ BAKANLIKTA KİM GÖREVE GELDİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda iki kritik bakanlıkta isim değişikliği yapıldı. Böylece kamuoyunda en çok aranan soruların başında gelen “Kabine değişti mi?”, “Hangi bakan değişti?” ve “Yeni bakanlar kim oldu?” soruları yanıt bulmuş oldu.

Değişen Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ (GÜNCEL) | 67. TÜRKİYE HÜKÛMETİ

“Yeni kabine tam liste” güncel olarak şöyle oldu:

Portföy Görevli Görev Süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2023 – görevde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 4 Haziran 2023 – görevde Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 Şubat 2026 – görevde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş 4 Haziran 2023 – görevde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4 Haziran 2023 – görevde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2 Temmuz 2024 – görevde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 Haziran 2023 – görevde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 4 Haziran 2023 – görevde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 4 Haziran 2023 – görevde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023 – görevde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11 Şubat 2026 – görevde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 4 Haziran 2023 – görevde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 Haziran 2023 – görevde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler 4 Haziran 2023 – görevde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2 Temmuz 2024 – görevde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 4 Haziran 2023 – görevde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 4 Haziran 2023 – görevde Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran 2023 – görevde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 4 Haziran 2023 – görevde

KABİNE REVİZYONU NE ANLAMA GELİYOR?

Kabinedeki bu değişiklik, özellikle Adalet Bakanı kim oldu ve İçişleri Bakanı kim oldu aramalarını hızlandırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından vatandaşlar, güncel listenin tamamını tek sayfada görmek istiyor. Bu nedenle “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti” başlığı, günün en çok takip edilen gündem maddeleri arasında yer aldı.

