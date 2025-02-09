Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim bekleniyor: Berat Albayrak geri mi dönüyor?

AKP'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı olarak bir kabine revizyonu beklenirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da Kabine'ye dönebileceği iddia edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; AKP'nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu bekleniyor.

Kongrenin hemen öncesinde veya bitiminde kabinede değişiklik olasılığını dile getirenler, 3-4 bakandan oluşan mini bir revizyondan bahsediyor.

AKP kulislerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görevlerine devam edecek.

BAZI BAKANLIKLAR BÖLÜNEBİLİR

Diğer bakanlar arasından 3-4 ismin değişebileceği ifade ediliyor. Değişiklik tartışmalarında asıl dikkat çekense eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alabileceği iddiası. Birçok AKP'li bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak’ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.

Olası kabine değişikliği kulislerine bazı bakanlıkların bölünmesi gerektiği çağrısı da eşlik ediyor.

AKP kulislerine göre en büyük sorun Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Gıda, hayvancılık, balıkçılık, su işleri gibi her biri tek başına bakanlık konusu olacak alanların bir arada yönetilmesinin zorluğuna dikkat çekenler, bakanlığın mutlaka ikiye bölünmesi gerektiğini söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı da yine bölünmesi gereken bakanlıklar arasında sayılıyor.