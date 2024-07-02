Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum da katıldı.

Yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanan kabinenin ana gündem maddesi ekonomi olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artışın da masaya yatırılması bekleniyor.

Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.