Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 16.50'de başladı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, saat 16.50'de başladı.
Toplantıda Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durumlar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken son durum değerlendirilecek.