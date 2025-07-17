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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddelerinin, çözüm sürecine ilişkin Meclis’te kurulması planlanan komisyon, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve orman yangınları ile mücadelenin olması bekleniyor.

Güncel
  • 17.07.2025 17:35
  • Giriş: 17.07.2025 17:35
  • Güncelleme: 17.07.2025 17:39
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Toplantının ana gündemini, PKK'nin silah bırakma kararının ardından Meclis’te kurulması planlanan komisyon, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması öngörülüyor.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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