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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 10. Yargı Paketi, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.

Güncel
  • 02.06.2025 05:53
  • Giriş: 02.06.2025 05:53
  • Güncelleme: 02.06.2025 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (2 Haziran Pazartesi), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı saat 16.00'da başladı.

GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi,  PKK'nin fesih kararı, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.

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