Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 10. Yargı Paketi, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (2 Haziran Pazartesi), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı saat 16.00'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/yZJAgiVUBz— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 2, 2025
GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, PKK'nin fesih kararı, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.
Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.