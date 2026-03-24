Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.40'ta toplandı.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi; ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları olacak.

Toplantıda savaşın bölgesel yayılım hızı, çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da ele alınacak.

Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında da Kabine'ye bilgi verilecek.

OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEDBİRLER

Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ile olası tehditlere karşı alınan tedbirler de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs'a 6 adet F-16, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri konuşlandırıldı. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve alınabilecek ilave önlemler değerlendirilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ENERJİ PİYASALARI

Bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek ek adımların da ele alınması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Kabine toplantısında öne çıkan diğer bir başlık ise 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.