Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki önemli başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.

Kabine, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda atılan adımları değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için hazırlanan yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

DIŞ POLİTİKA

Toplantıda ayrıca Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler ve İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık atılacak adımlar görüşülecek.

Sınır içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonların da masaya yatıralacağı toplantıda Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.