Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni bakanlar ilk kez masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk kez katıldığı toplantıda ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak.

Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor. ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

ENFLASYONLA 'MÜCADELE' DE MASADA

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek ve fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek olası adımlar tartışılacak.

GAZZE BARIŞ KURULU ÇALIŞMALARI

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya ilk kez katıldı.