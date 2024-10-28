Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.

İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıları da Kabine’nin gündeminde olacak.

Milliyet'in haberine göre; saldırıların sona ermesi için uluslararası baskının artırılması ve İsrail’e silah ambargosu uygulanması konusunda yürütülen diplomatik girişimler görüşülecek.

EKONOMİ DE MASADA

Dış politika gündemi kapsamında Erdoğan’ın BRICS Zirvesi’ndeki temaslarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde katılacağı Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi, COP29 ve G20 Zirveleri ile ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.

Kabinede ayrıca ekonomideki son gelişmelere ve enflasyonla mücadeleye yönelik yeni adımlar da görüşülecek.

DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM

Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri de gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.