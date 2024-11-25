Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Ekonomideki gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak.

Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak.

Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıları da Kabine’nin gündeminde olacak.

Kabine toplantısında belediyelere yönelik kayyum atamalarının da konuşulması bekleniyor.