Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde asgari ücret var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son zamanlardaki gelişmeler ele alınacak.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'in aktardığına göre, Kabine toplantısında ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren 2025 asgari ücreti de Kabine toplantısında ele alınacak.

BELEDİYELERE KAYYUM ATAMALARI

CHP'li Esenyurt ile DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinin ardından dün Dersim Belediyesi ile Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandı. Kabine toplantısında kayyum atamalarının da konuşulması bekleniyor.