Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde öğretmen atamaları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın (6 Mayıs) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Saat 15.00'te başlaması beklenen Kabine toplantısının gündeminde emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar, bütçe açığının kapatılması, kamuda tasarrufu gibi konular olacak.

Öte yandan terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.