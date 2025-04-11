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Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı kaza yaptı. Kazada polis İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.04.2025 10:58
  • Giriş: 11.04.2025 10:58
  • Güncelleme: 11.04.2025 11:06
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı. Kazada 1 polis ve araç şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 07.20 sularında meydana gelen kazada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan polis İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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