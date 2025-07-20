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Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Güncel
  • 20.07.2025 01:19
  • Giriş: 20.07.2025 01:19
  • Güncelleme: 20.07.2025 01:23
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek


Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da KKTC’ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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