Cumhurbaşkanlığı'nda 'Genel Sekreterliğe' dönüş
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından kaldırılmıştı.
Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle önemli idari değişiklikler ve atamalar Resmi Gazete’de duyuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.
1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde geçin ‘İdari İşler Başkanı" ibareleri "Genel Sekreter"; "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğinin"; ve "İdari İşler Başkanlığının” ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirildi.
Parlamenter sistemin önemli birimlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kaldırılmıştı.