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Cumhurbaşkanlığı'nda 'Genel Sekreterliğe' dönüş

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından kaldırılmıştı.

Güncel
  • 28.12.2024 01:45
  • Giriş: 28.12.2024 01:45
  • Güncelleme: 28.12.2024 01:49
Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı'nda 'Genel Sekreterliğe' dönüş
AA

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle önemli idari değişiklikler ve atamalar Resmi Gazete’de duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde geçin ‘İdari İşler Başkanı" ibareleri "Genel Sekreter"; "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğinin";  ve  "İdari İşler Başkanlığının” ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirildi.

Parlamenter sistemin önemli birimlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kaldırılmıştı.

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