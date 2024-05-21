Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanarak dolandırıcılık: Aralarında eski TÜGVA yöneticisi de var

Eski TÜGVA yöneticisi Latif Çetintaş’ın da aralarında olduğu 3 kişi Cumhurbaşkanlığının adını kullanarak insanları dolandırmakla suçlanıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) eski yöneticisi Latif Çetintaş’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi Cumhurbaşkanlığı’nın adını kullanarak dolandırıcılık ile suçlanıyor.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, davanın şikâyetçisi konumunda medikal ürün satışı yapan Mehmet Ekti (53) yer aldı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, geçen 26 Nisan’da tamamlanan iddianamede, Berke Meşe (30), annesi Nilgün Meşe (54) ile Latif Çetintaş (34) ise, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile haklarında dava açılan isimler oldu.

Berke Meşe ile Latif Çetintaş’ın tutuklu bulunduğu dosyaya göre, üç sanık Ekti’yi Cumhurbaşkanlığının adını kullanarak dolandırmakla suçlanıyor.

İddianameye göre Çetintaş, babasını, Cumhurbaşkanının koruma müdürü; diğer sanık Berke Meşe ise annesini, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı olarak tanıttı.

Ekti’nin ifadesine göre, Meşe ve Çetintaş, Cumhurbaşkanlığı’nın 50 adetlik Audi filosu aldığını söz konusu araçlardan 7 tanesini el altından kendisine satabileceklerini söyledi.

Taraflar iddiaları kabul etmezken, davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta görülecek.