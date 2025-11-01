Cumhurbaşkanlığı raporu: 4,5 milyondan fazla hane muhtaç

AKP'nin ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildi.

Türkiye ekonomisine yönelik 2026 yılı hedef ve politikalarının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da Türkiye’deki derin yoksulluğun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal yardıma muhtaç yurttaş sayısındaki artışın yansıdığı rapor, “Yoksulluğun itirafı” niteliğini taşıdı.

ARTAN YARDIMA MUHTAÇLIK

Sosyal yardıma muhtaç hane sayısının, 2024 yılı sonu itibarıyla Covid-19 salgını nedeniyle sosyal yardımların artırıldığı 2022 yılındaki sayıyı geride bırakması dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, 2022 yılında 4 milyon 498 bin 852 olan sosyal yardım alan hane sayısı, 2024 yılının sonunda 4 milyon 574 bin 684’e yükseldi. TÜİK'in dört kişilik hane hesabıyla Türkiye’de sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı 18 milyon 298 bin 736’y ulaştı.

GSS BORÇLULARI

Genel Sağlık Sigortası Prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da derin yoksulluğun boyutuna ayna tuttu. 2023 yılında 9 milyon 21 bin 162 olan GSS borçlusu sayısının, 2024 yılının sonunda 9 milyon 444 bin 458’e yükseldiği öğrenildi.

Türkiye’de, “Yoksulluğun fotoğrafı” olarak yorumlanan kömür yardımlarına yönelik veriler de yıllık raporda paylaşıldı. 2024 yılında 1 milyon 579 bin 863 haneye kömür yardımı yapıldığı bildirildi.