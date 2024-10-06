Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Dörtlü yarışta sonuç ne olur?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, eylül ayındaki "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının "Cumhurbaşkanlığında dörtlü yarış" anketinin sonucunu açıkladı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette seçenecekler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı.

Ankette oluşan sonuç şöyle:

Erdoğan: %28.5

Yavaş: %24.2

İmamoğlu: %18.2

Demirtaş: %9.7

Fikrim Yok/Cevap Yok: %19.4

İKİNCİ TERCİHTE İMAMOĞLU İLK SIRADA

MetroPOLL Araştırma, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tercih" anketinin sonuçlarını da paylaştı.

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tercihiniz kim olur?" sorusu yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 27.6 puan ile ilk sırada yer aldı.

İmamoğlu'nu, 21.9 puan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 7.4 puanda kaldı.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ise 4.3 punda olduğu görüldü.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin puanı ise 38.8 oldu.