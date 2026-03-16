Cumhurbaşkanlığı seçiminin provası niteliğindeki yerel seçimler: Fransız solu gücüne güç kattı

Fransa’da Emmanuel Macron’un aday olamayacağı gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçiminin provası niteliğindeki yerel seçimler aşırı sağ ile solun yükselişine sahne oldu. Seçimlerin ilk turunda Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik’i ile Jean-Luc Mélenchon’un Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi önemli oy artışı elde etti.

İlk sonuçlara göre RN ile Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) birçok kentte oylarını artırdı. Gençlerin desteğini arkasına alan Boyun Eğmeyen Hareketi Toulouse, Lille ve Limoges gibi şehirlerde dikkat çekici sonuçlar aldı. LFI ayrıca kuzeydeki Roubaix kentinde güçlü bir performans göstererek belediye başkanlığını kazanma ihtimali yakaladı.

SAİNT-DENİS İLK TURDA SOSYALİSTLERE GEÇTİ

Başkent Paris’in kuzey banliyösü Saint-Denis’te belediye başkanlığını Boyun Eğmeyen Fransa’nın adayı Bally Bagayoko, ilk turda mevcut Sosyalist Partili belediye başkanını yenerek kazandı.

Mali kökenli Bagayoko’nun seçimi kazanması büyük sevinç yarattı.

MARSİLYA’DA AŞIRI SAĞ İLE SOL BAŞA BAŞ

Fransa’nın ikinci büyük kenti Marsilya’da ise aşırı sağ ile sol arasında başa baş bir yarış ortaya çıktı. Ulusal Birlik’in adayı Franck Allisio, solcu belediye başkanı Benoît Payan ile yaklaşık yüzde 35 civarında oy alarak ilk turu tamamladı.

İkinci turda sonuç büyük ölçüde sol ittifakın nasıl şekilleneceğine bağlı olacak. Payan’ın liderliğindeki sol koalisyonun Sosyalistler, Yeşiller ve Mélenchon’un partisi LFI ile anlaşarak aşırı sağın önünü kesmeye çalışabileceği belirtiliyor.

PARİS’TE SOL ÖNDE, SOSYALİST LFI YARIŞTA

Başkent Paris’te ise sol blok ilk turu önde tamamladı. Sosyalist Parti ve Yeşillerin oluşturduğu sol koalisyonun adayı Emmanuel Grégoire, sağın adayı ve eski kültür bakanı Rachida Dati’nin önünde yer aldı. Paris, 25 yıldır sosyal demokrat Sosyalist Parti tarafından yönetiliyor.

Sosyalist LFI’nin adayı Sophia Chikirou da Paris’te ikinci tura kalmayı başardı. Chikirou, “Biz varız ve sesimiz sayılıyor” diyerek sağın başkenti kazanmasını engellemek için geniş bir ittifaka açık olduklarını söyledi.

GÜNEYDE LE PEN ETKİSİ

Marine Le Pen’in partisi RN, Perpignan kentindeki belediye başkanlığını korumayı başardı. 120 binden fazla nüfusa sahip olan Perpignan, partinin son yirmi yılda yönettiği en büyük şehir olma özelliğini taşıyor.

Parti ayrıca Toulon ve Carcassonne gibi güney şehirlerinde de yüksek oy oranları elde ederek ikinci tura kaldı.

Ülkenin beşinci büyük kenti Nice’te Cumhuriyetçiler partisinin eski lideri Éric Ciotti ikinci tura kaldı. Ciotti, şehri mevcut belediye başkanı ve eski siyasi müttefiki Christian Estrosi ile yarışacak. Ulusal Birlik açısından büyük bir şehrin kazanılması, 2027’deki cumhurbaşkanlığı yarışına giden yolda önemli bir siyasi sıçrama olarak görülüyor.

Medyascope’taki habere göre seçimlerde dikkat çeken bir diğer isim ise eski başbakan Édouard Philippe oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimine de hazırlanan Philippe, kuzeydeki liman kenti Le Havre’da önemli bir orana ulaştı.

Lyon’da ise Yeşil belediye başkanı Grégory Doucet, sağın adayı ve Olympique Lyon kulübünün eski başkanı Jean-Michel Aulas’ın önünde yer aldı.