Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı: Dikkat çeken enflasyon hedefi!

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programla temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olurken ekonominin 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceği öngörüldü.

ENFLASYON VE İSTİHDAMDA İYİLEŞME HEDEFİ

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu.

2026'da öngörülen büyüme oranı çerçevesinde istihdamın yıllık 730 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 8,5 olması öngörülürken gelecek yıl hedefi yüzde 8,4 olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA ARTIŞ ÖNGÖRÜLDÜ

İhracatın, 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 282 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise bu yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı, 2026'da 378 milyar dolar seviyesine yükseleceği ve böylece dış ticaret açığının da gelecek yıl için 96 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Cari işlemler açığının 2026'da 22,3 milyar dolar seviyesinde kaydedilmesiyle gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.